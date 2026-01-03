Quei voli salvavita sul Niguarda | Le ustioni vanno trattate subito Abbiamo fatto bene a portarli qui

Al pronto soccorso del Niguarda, interventi tempestivi sono fondamentali per le ustioni. Qui, professionisti come A., infermiera dedicata, assicurano cure immediate e appropriate. La rapidità nel trattamento può fare la differenza nel recupero dei pazienti e nel loro benessere. Questi voli salvavita rappresentano un esempio di come l’efficienza e l’esperienza siano essenziali in situazioni di emergenza, garantendo assistenza qualificata e tempestiva.

Gli occhi di A., che fa la caring nurse al pronto soccorso del Niguarda, si lucidano quando qualcuno chiede delle telefonate. Decine di telefonate bombardano i numeri ufficiali dell'ospedale e pure quelli privati di medici e altri dipendenti, da che s'è sparsa voce e poi notizia che al Grande ospedale metropolitano stavano arrivando ragazzini sopravvissuti alla strage di Crans Montana. Telefona gente che cerca un figlio, un fratello, un amico di cui non sa ancora nulla a quasi quarantott'ore dall'incendio nella trappola mortale de Le Constellation, più di quaranta morti da identificare con il dna e 119 feriti, alcuni dei quali non hanno ancora nome e cognome perché le ustioni li rendono irriconoscibili.

