Quattro scosse di terremoto fanno tremare l’Appennino attorno al bacino di Suviana

Quattro leggere scosse di terremoto si sono verificate ieri nell’area dell’Appennino intorno al bacino di Suviana, nel territorio di Castel di Casio, in provincia di Bologna. Le scosse, di intensità contenuta, sono state avvertite localmente senza causare danni. L’evento sismico è stato monitorato dalle autorità, che continuano a seguire l’evoluzione della situazione per garantire la sicurezza dei residenti.

Castel di Casio (Bologna), 3 gennaio 2025 – Quattro lievi scosse di terremoto hanno fatto tremare ieri l’Appennino. La prima, secondi i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata registrata alle 8.32 nei pressi del bacino di Suviana, con una profondità di 7 chilometri e una magnitudo di 2.6; la seconda, alle 11.28, è stata localizzata poco lontano, nel territorio di Camugnano, con una profondità di 11 chilometri e una magnitudo di 2.4; la terza, alle 15.24 e ancora a Castel di Casio, ha raggiunto magnitudo 2.3. Cosa fare in caso di terremoto? I ‘botti’ ritardati di Capodanno sono stati avvertiti dalla popolazione e segnalati sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

