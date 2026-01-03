Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero dipende da vari fattori, tra cui il PUN (Prezzo Unico Nazionale). Il PUN indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, espresso in euro per megawattora (€/MWh). Conoscere l’andamento di questo indice è importante per comprendere le dinamiche dei prezzi e valutare le proprie scelte energetiche. In questa guida, approfondiamo i fattori che influenzano il costo dell’energia oggi.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, espresso tradizionalmente in euroMWh. Per una maggiore chiarezza verso i consumatori, convertiamo questi valori in eurokWh, semplicemente dividendo per 1.000. Al 03 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,104 €kWh (104,15 €MWh). Nel mercato libero, il prezzo dell’energia può variare sensibilmente in base all’offerta scelta, ma il PUN resta il riferimento principale per la formazione dei prezzi. Le offerte commerciali includono poi costi di commercializzazione, oneri di sistema, trasporto e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

