Quanti campioni reggiani in giro per l’Italia

Il volley reggiano ha una lunga tradizione di atleti di talento, che hanno lasciato il segno sia a livello nazionale che internazionale. Oggi, molti di questi campioni continuano a rappresentare la regione nel panorama sportivo italiano, portando avanti con impegno e passione il loro percorso professionale. Scoprire come si siano evoluti e quali siano le loro attuali sfide permette di mantenere vivo il ricordo di una storia ricca di successi.

Ci sono bei nomi nel passato del volley reggiano, sia maschile sia femminile e ora è curioso sapere come stia andando la loro carriera. Partiamo dalla 34enne Alessia Gennari (di San Martino ed ex Crovegli 20082011), che dopo aver disputato una stagione tra le file di Austin nel neonato campionato professionistico Usa targato Lovb, è tornata in Italia e gioca a Busto Arsizio, formazione a metà classifica della Serie A1. Restiamo nella massima categoria e qui parliamo di Superlega maschile. Forse non molti si ricorderanno di Nicola Salsi, un palleggiatore, classe '97, uscito dal vivaio dei Vigili del Fuoco.

