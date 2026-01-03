Quando Francesca Albanese si paragonava a Maduro

L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela ha portato in poche ore alla cattura di Nicolás Maduro e della sua consorte, con l’obiettivo di colpire le installazioni militari e indebolire il regime. Questa azione, significativa per la regione, ha suscitato numerosi commenti e confronti, anche con figure come Francesca Albanese, che ha paragonato eventi simili a situazioni di crisi politica e autoritaria in altre parti del mondo.

Con un'operazione durata appena una manciata di ore, gli Stati Uniti hanno colpito installazioni militari in Venezuela, catturato il presidente Nicolas Maduro e la moglie, portando entrambi a bordo di una nave militare e abbattuto uno degli ultimi regimi comunisti del mondo. Un gran giorno per il popolo del Paese latinoamericano, non tanto per Francesca Albanese. Ma perché ricordiamo la relatrice speciale Onu già al centro di numerose polemiche? La risposta è semplice: il suo personalissimo club ora conta un membro in meno. L'11 novembre 2025, è uscita un'intervista sul Corriere della Sera, ripresa e commentata da Roberto Arditti su Il Tempo, in cui l'icona indiscussa dei pro Pal ha fatto questa dichiarazione, che citiamo letteralmente: "Sono la prima funzionaria nella storia delle Nazioni Unite a subire un simile trattamento, che condivido con Putin, Khamenei e Maduro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quando Francesca Albanese si paragonava a Maduro Leggi anche: Quando un tweet vale più di mille interpretazioni: Francesca Albanese travolta dai social Leggi anche: Le scuse tardive di Albanese. Persa nel suo ego si paragona a Putin, Maduro e Khamenei La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quando Francesca Albanese si paragonava a Maduro - La relatrice Onu ha paragonato il trattamento a lei riservato con quello a cui sono sottoposti Vladimir Putin, Ali Khamenei e il presidente venezuelano ... ilgiornale.it

