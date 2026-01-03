Qualiano automobilista picchiato in strada | tra i denunciati l’ex marito e il fratello di Jessica

A Qualiano, un automobilista è stato picchiato in strada, coinvolgendo anche Jessica Turboli, presente al momento dell’aggressione avvenuta durante il Veglione di Capodanno. Tra i denunciati figurano l’ex marito e il fratello di Jessica. L’incidente ha attirato l’attenzione sulle dinamiche familiari e sulla violenza in pubblico, portando le autorità a indagare sui responsabili di questo episodio.

C'era anche Jessica Turboli al momento dell'aggressione all'automobilista a bordo della Fiat Panda avvenuta la sera del Veglione di Capodanno. La donna, 35 anni, vittima di un grave accoltellamento da parte dell'ex compagno avvenuto nel novembre scorso, era in via Campana quando si è scatenata la zuffa in strada. Non risulta però né denunciata né.

Qualiano, picchiato la notte di Capodanno per i fuochi d’artificio in strada: 3 denunce - Qualiano, picchiato la notte di Capodanno per i fuochi d’artificio in strada: 3 uomini denunciati da parte dei carabinieri ... 2anews.it

Individuati gli autori del pestaggio di capodanno a Qualiano - In tre facevano esplodere botti in strada, quando un automobilista ha chiesto di passare: picchiato selvaggiamente ... rainews.it

Qualiano, sparano botti e picchiano automobilista. Spunta una pistola x.com

Pestarono automobilista la notte di capodanno a Qualiano, individuati dai carabinieri - facebook.com facebook

