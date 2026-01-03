Qualiano aggressione per i botti di Capodanno | tre denunciati dopo il video virale

A Qualiano, tre persone sono state denunciate dopo un video di Capodanno diventato virale, che mostra un episodio di aggressione legato ai fuochi d'artificio. Le immagini ritraggono un blocco stradale, una rissa e l'uso di un'arma. I carabinieri hanno identificato i coinvolti, contribuendo a chiarire l’accaduto e a garantire maggiore sicurezza nel territorio.

Identificati dai carabinieri tre protagonisti del video di Capodanno divenuto virale: blocco stradale, rissa tre contro uno e spunta anche un'arma.

