Pubblico novarese alla Ruota della fortuna di Gerry Scotti
Durante la puntata di ieri, venerdì 2 gennaio 2026, de
Pubblico novarese su Canale 5. Nella puntata di ieri, venerdì 2 gennaio 2026, della "Ruota della fortuna", il conduttore Gerry Scotti, prima di annunciare i concorrenti in gara, ha voluto salutare le "mie amiche di Cameri" inquadrate anche dalla telecamera.Scotti ha anche scherzato sul fatto che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Gerry Scotti, le telecamere sul pubblico e sorpresa: chi è seduto in prima fila a La Ruota della Fortuna
Leggi anche: Gerry Scotti in lacrime alla Ruota della Fortuna: è successo di tutto (VIDEO)
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spaventa De Martino: “Sarà una lunga stagione, chissà…”, l'annuncio di Capodanno - Gerry Scotti spiazza tutti con l'annuncio fatto nella puntata de La Ruota della Fortuna del 1° gennaio 2026, si prevede una stagione lunga per il quiz ... libero.it
La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Elisa da Bordighera e quanto ha vinto il 2 gennaio? - Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 2 gennaio, il programma non ha visto cambiamenti al vertice. tag24.it
La Ruota della Fortuna, Samira perde l’orecchino e Gerry Scotti si commuove per Passaparola - A condurre la gara è il fortunatissimo Fabio che però dopo aver superato i 10mila euro di montepremi perde tutto. dilei.it
Choc a la Ruota della Fortuna! Samira Lui ha detto a Gerry Scotti che…
OTTIMA IGOR VOLLEY: DAVANTI AL SUO PUBBLICO VINCE E VOLA NELLA FINAL-4 DI COPPA ITALIA - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.