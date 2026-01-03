Provincia di Lecco Hofmann ha 280 sostenitori | Sostegno diffuso da tutta la provincia

In provincia di Lecco, Alessandra Hofmann riceve il sostegno di oltre 280 amministratori, un segno di fiducia condivisa. La sua candidatura è stata formalizzata oggi da Claudio Usuelli, ex presidente della Provincia. Questo importante riscontro riflette il coinvolgimento e la collaborazione a livello locale, elementi fondamentali per un percorso amministrativo solido e rappresentativo del territorio.

Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco, esprime un sentito ringraziamento agli oltre 280 amministratori che hanno sottoscritto il sostegno alla sua candidatura, protocollata nella mattinata odierna da Claudio Usuelli, suo predecessore alla guida di Villa Locatelli.

Provincia di Lecco, Casa dei Comuni: "Hofmann ha oltre 100 sottoscrizioni da amministratori civici" - Se giudizio è positivo si prosegua, altrimenti si proponga alternativa" ... msn.com

Lecco, alle elezioni provinciali sarà una sfida a due: Alessandra Hofmann e Fabio Vergani. Si vota il 24 gennaio - Sindaci, assessori e consiglieri comunali di centrosinistra e i consiglieri provinciali di riferimento del gruppo “La Provincia bene comune” hanno sciolto le riserve: appoggeranno il sindaco di Imbers ... msn.com

