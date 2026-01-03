protezione civile in campo un esercito di tute gialle per i giochi invernali

La Protezione civile si prepara a intervenire durante i prossimi Giochi invernali, con un'efficiente rete di operatori e mezzi dedicati alla gestione delle emergenze. Un importante rafforzamento delle capacità di risposta, volto a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e visitatori. La presenza di un “esercito” di tute gialle testimonia l’impegno delle autorità nel assicurare un evento sicuro e controllato, in linea con le esigenze di tutela e prevenzione previste per questa grande manifestazione.

Obiettivo: "rinforzo" della capacità di risposta alle emergenze che potranno sorgere nel corso dei Giochi olimpici invernali alle porte. A questo scopo concorrerà, ogni giorno, dal 4 al 22 febbraio, una squadra composta da 280 volontari di Protezione civile, 80 della provincia e 200 esterni. Donne e uomini dei quali è responsabile provinciale Antonio D’Ambrosio saranno chiamati a breve anche a questo compito, per il quale i mesi scorsi hanno visto una serrata preparazione operativa. Per agevolare l’attività di Protezione civile, tramite la Colonna mobile regionale saranno attivati dei campi base e di supporto attivi 24 ore su 24 in tre province: quattro a Sondrio (Livigno – Trepalle, Lovero, Morbegno e Sondrio), uno a Lecco (Galbiate – Sala al Barro) e due a Milano: saranno il punto di riferimento logistico e operativo, oltre a garantire l’accoglienza dei volontari e l’erogazione dei pasti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

