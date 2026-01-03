Protesta al Municipio per l' Archivio di Stato I documenti restino a Messina

Oggi alle 11 si terrà una protesta davanti al Municipio di Messina per chiedere che gli atti storici dell'Archivio di Stato rimangano nella città. La manifestazione si oppone alla decisione di trasferire i documenti a Riposto, sottolineando l'importanza di mantenere il patrimonio archivistico nel territorio messinese. L'iniziativa mira a sensibilizzare le istituzioni sulla rilevanza storica e culturale di preservare gli archivi in città.

Sarà protesta oggi alle 11 per il mantenimento a Messina degli atti storici all'Archivio di Stato contro l'attuale collocazione a Riposto. Il ministero della Cultura ha scelto la sede di via Dogali per l'Archivio ma solo per gli uffici del personale e non per la documentazione perché i locali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

