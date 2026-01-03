Pronostico Senegal-Sudan | il passaggio del turno è deciso

Il match tra Senegal e Sudan, valido per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa, rappresenta un momento importante nel torneo. Con una sola rete realizzata in tre partite e cinque gol subiti, entrambe le squadre cercano di consolidare la propria posizione. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, modalità di visione e pronostico per questa sfida.

Senegal-Sudan è valida per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Un solo gol segnato in tre partite e cinque subiti. Una vittoria sola e due sconfitte. Al Sudan è bastato questo per arrivare agli ottavi di finale di Coppa d'Africa. Una nazionale andata avanti come una delle migliori terze, anche in maniera del tutto inaspettata. Ma le favole sono destinate a finire. Non possono durare per sempre, soprattutto se davanti c'è una squadra come il Senegal, una delle favorite per la vittoria di questa manifestazione.

