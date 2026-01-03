Pronostico Newcastle-Crystal Palace | i numeri ci dicono il finale

Analisi e dati alla mano, il pronostico per la sfida tra Newcastle e Crystal Palace si basa sulle performance recenti e le statistiche stagionali. La partita, valida per la ventesima giornata di Premier League, si svolge domenica alle 16. Di seguito, le probabili formazioni e le previsioni, per offrire un quadro chiaro e obiettivo di questa sfida.

Newcastle-Crystal Palace è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sei partite di fila, tra campionato e coppa, senza vittorie. Forse da due anni a questa parte è il momento più complicato per il Crystal Palace. E, contro il Newcastle, un'altra sconfitta ci pare quasi scontata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché ci sono i numeri a certificare questa cosa: quelli del Newcastle in generale ma non solo, anche quelli che appunto i bianconeri di Howe hanno collezionato nel corso degli ultimi anni contro il Palace.

Pronostico Newcastle vs Crystal Palace – 4 Gennaio 2026 - Crystal Palace apre il nuovo anno di Premier League con una sfida dal peso specifico notevole per la zona centrale della classifica. news-sports.it

Premier League, pronostico Crystal Palace-Newcastle: le quote del match - Al "Selhurst Park" va in scena la sfida tra un Crystal Palace che vanta ben 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e un Newcastle in 6ª posizione con 10 punti in meno del Tottenham quinto e ... corrieredellosport.it

