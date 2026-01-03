Pronostico Juventus-Lecce | Spalletti ne colleziona un altro

La sfida tra Juventus e Lecce, valida per la diciottesima giornata di Serie A, si disputerà sabato alle 18:00. In questa partita, si analizzeranno le statistiche, le formazioni probabili e le notizie principali, offrendo un pronostico basato sui dati attuali. La partita sarà visibile in diretta TV e streaming, e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nel prosieguo della stagione.

Juventus-Lecce è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo due mesi lo si può affermare con certezza: Luciano Spalletti ha risollevato le sorti della Juventus e ridato un senso ad un'annata che lo scorso ottobre sembrava compromessa. Con l'allenatore del terzo scudetto del Napoli al timone i bianconeri hanno ritrovato un'identità ma soprattutto continuità di risultati, al punto da essere di nuovo considerati tra i potenziali outsider per la vittoria del tricolore. Nel mese di dicembre la Vecchia Signora, escludendo la sconfitta di Napoli, ha sempre vinto: in realtà lo fa ininterrottamente dal 25 novembre, data del successo in Champions League con il BodoGlimt.

Pronostici Juventus-Lecce: marcatore e tiri in porta - Pungente quando riesce a sfondare la prima linea di pressing avversaria di pressing, Khephren Thuram ha calciato in porta in ben otto occasioni. ilveggente.it

Spalletti conosce la storia. La studia. Prende spunti. Oggi non solo vuole vincere ma cerca anche la super goleada. Senza Chico e con Zhegrova in panchina proverà il 4312 con Yildiz dietro a Openda & David. Pronostico : Pisa 0-7 Juventus x.com

