Pronostico Fulham-Liverpool | rischiano di inciampare di nuovo

La sfida tra Fulham e Liverpool, in programma domenica alle 16:00, si inserisce nella ventesima giornata di Premier League. È un’occasione per entrambe le squadre di confermare o migliorare le proprie prestazioni. Di seguito, le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni sulla diretta televisiva per seguire l’incontro.

Fulham-Liverpool è una partita valida per la ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo aver chiuso il 2025 con quattro vittorie di fila (una in Champions League e tre in campionato), il Liverpool si è di nuovo fermato e nella prima uscita del 2026 non è riuscito a sfondare la difesa del Leeds, non andando al di là di un pareggio a reti bianche con i Whites ad Anfield Road. Nel giorno di Capodanno l’attacco dei Reds ha sparato a salve nonostante le tante occasioni create (2,08 xG creati e 19 tiri verso la porta di Lucas Perri). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

