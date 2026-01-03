Pronostico Atalanta-Roma Gasp torna a Bergamo | dal 2017 è sempre uscito questo segno

L'incontro tra Atalanta e Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A, si svolgerà sabato alle 20:45 a Bergamo. Dal 2017, il risultato più frequente in questo confronto è stato un certo esito, indicato da statistiche e precedenti. In questa introduzione, analizzeremo le notizie principali, le formazioni probabili e le modalità di visione, offrendo un quadro obiettivo per gli appassionati e gli spettatori.

Atalanta-Roma è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nella prima uscita del 2026 Gian Piero Gasperini proverà su per giù le stesse sensazioni del suo collega De Rossi lunedì scorso nella sfida tra Roma e Genoa, in cui i giallorossi sono subito tornati al successo strapazzando 3-1 i rossoblù, guidati dall'ex bandiera del club capitolino. Il tecnico originario di Grugliasco per la prima volta dal 2016 fa ritorno da avversario a Bergamo, piazza che lo ha consacrato come uno dei migliori allenatori italiani (e non solo) e che lui, nel giro di un decennio, ha contribuito a condurre in un'altra dimensione, trasformando l' Atalanta da squadra da lotta per la salvezza a credibile contender per un posto in Champions League, leggendario ciclo in cui è riuscito pure a sollevare un trofeo prestigioso come l'Europa League.

