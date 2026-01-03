Pronostici Juventus-Lecce | la doppia ammoniti

Analisi sulla sfida Juventus-Lecce: si approfondiscono le previsioni e le tendenze del match all’Allianz Stadium. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con particolare attenzione alle situazioni disciplinari che potrebbero influenzare l’andamento del gioco. In questo contesto, si considerano anche le possibilità di doppie ammonizioni e altri aspetti tactici e strategici.

Juventus-Lecce, i pronostici della sfida: le dritte in vista della gara dell'Allianz Stadium A caccia di punti importanti con cui provare a dare continuità all'ultimo filotto di successi, la Juventus ospita il Lecce in una gara dai tanti spunti anche alla voce ammoniti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Viste le caratteristiche dei giallorossi – abituati a vendere cara la pelle facendo del pressing e dell'aggressività sui portatori di palla avversaria armi importanti – è lecito attendere diversi cartellini. Del resto la posta in gioco è molto alta così come il divario tecnico tra le due squadre.

Pronostici Serie A, 18ª giornata: una combo per Juventus-Lecce - 1 Cagliari e Roma mentre il Lecce nelle ultime due trasferte ha perso 0- corrieredellosport.it

Pronostici Juventus-Lecce: marcatore e tiri in porta - Pungente quando riesce a sfondare la prima linea di pressing avversaria di pressing, Khephren Thuram ha calciato in porta in ben otto occasioni. ilveggente.it

#Juventus- #Lecce: probabili formazioni, dove vederla e pronostici #Fantacalcio #Scommesse #SerieA #11contro11 x.com

Weekend di conferme nei campionati italiani. In Serie A Inter, Milan, Napoli e Juventus rispettano i pronostici, mentre si attende la risposta della Roma. In Serie B il Palermo supera il Padova e resta agganciato al gruppo delle dirette concorrenti. Approfondime - facebook.com facebook

