promosso il sito del comune ma youtube non convince

Promossi il sito istituzionale e le versioni cartacee e on line dei quotidiani e bocciato il canale YouTube, mentre è da risolvere il problema delle mancate risposte alle mail. Sono stati pubblicati i risultati del questionario on line "E tu.Come ti informi?", strumento scelto dal Comune per capire quali siano le modalità di informazione e partecipazione da parte dei cittadini, e lavorare poi per risolvere le criticità. A rispondere al questionario sono stati soprattutto castellani sopra i 35 anni (l’80% del campione), con percentuale ridotta di rispondenti che vanno dai 15 ai 29 anni (poco più del 14%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

