Progetto per difendersi dai lupi Il Parco punta sui cani guardiani con il supporto di sette aziende

Il Parco ha avviato un progetto di tutela del lupo, integrando l’impiego di cani guardiani con il supporto di sette aziende partner. Attivo dal 2017, il progetto mira a promuovere metodi sostenibili per difendere le aree selvatiche e prevenire i conflitti tra fauna selvatica e attività umane, contribuendo alla conservazione della biodiversità e alla gestione responsabile del territorio.

di Sonia Fardelli Nuove aziende entrano a far parte del progetto di difesa del lupo nel Parco, che va avanti con successo dal 2017. Ad entrare sono 7 aziende zootecniche che hanno aderito al marchio del Parco. L'iniziativa " Il cane da guardiania nel Parco delle Foreste Casentinesi " rafforza l'impegno dell'ente nella prevenzione e nella riduzione del conflitto con il lupo, promuovendo strumenti concreti e sostenibili per la tutela delle attività zootecniche. "La collaborazione con le aziende virtuose che scelgono di lavorare nel rispetto del territorio e della biodiversità è fondamentale – dicono dal Parco – solo attraverso il dialogo, la responsabilità condivisa e le buone pratiche è possibile costruire una reale convivenza tra uomo e fauna selvatica".

