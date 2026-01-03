Prof Sinagra | ennesima lettera aperta a Sergio Mattarella
Il professor Sinagra ha pubblicato una nuova lettera aperta rivolta al Presidente Sergio Mattarella, sollevando questioni riguardanti l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela e la detenzione di Nicolás Maduro. L’analisi si concentra sugli eventi recenti e sui possibili risvolti politici e diplomatici, invitando a riflettere sulle implicazioni internazionali di tali azioni e sul ruolo dell’Italia in questa complessa situazione.
''dell'aggressione e invasione da parte USA del Venezuela e della cattura del Presidente Nicolas Maduro, cos'ha lei da dire?''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Policlinico Umberto I di Roma, un paziente ringrazia l'Ematologia: “Eccellenza sanitaria che va difesa e finanziata" - LETTERA APERTA al Prof Martelli
Leggi anche: Sentenza Cassazione su sì a obbligo vaccino Covid durante "pandemia", LETTERA APERTA a Mattarella: illegittimo, ha portato discriminazioni
Evento Fiera del Libro del 23 dicembre 2025 dalle ore 17 alle ore 19:30 a Sinagra presso il palazzo Salleo, organizzato dal professore Angelo Consolo, teologo e moralista, vicepresidente dell' Associazione L'elefantino di Catania. Presenta il professore Nello - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.