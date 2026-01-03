Prof Sinagra | ennesima lettera aperta a Sergio Mattarella

3 gen 2026

Il professor Sinagra ha pubblicato una nuova lettera aperta rivolta al Presidente Sergio Mattarella, sollevando questioni riguardanti l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela e la detenzione di Nicolás Maduro. L’analisi si concentra sugli eventi recenti e sui possibili risvolti politici e diplomatici, invitando a riflettere sulle implicazioni internazionali di tali azioni e sul ruolo dell’Italia in questa complessa situazione.

''dell'aggressione e invasione da parte USA del Venezuela e della cattura del Presidente Nicolas Maduro, cos'ha lei da dire?''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

