Primo circolo nella rete nazionale educativa

Il Primo circolo di Cesenatico, parte del progetto nazionale ’Fellini e il circo della finzione’, ha avviato il laboratorio ’Gioco Teatrando’. Si tratta di un’iniziativa educativa rivolta ai bambini, finalizzata a promuovere la lettura e la creatività attraverso attività teatrali. La partecipazione al progetto rafforza l’impegno della scuola nel favorire lo sviluppo culturale e l’apprendimento dei giovani studenti.

di Giacomo Mascellani La direzione didattica del Primo circolo di Cesenatico aderisce al progetto nazionale ’Fellini e il circo della finzione’ e ha avviato il laboratorio ’Gioco Teatrando’, un progetto di lettura dedicato ai bambini. Si tratta di un nuovo riconoscimento, ottenuto nell’ambito del bando ministeriale per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di educazione all’immagine. La scuola di Cesenatico, guidata dalla dirigente Lucia Santarsiero, entra così a pieno titolo in una rete educativa nazionale dedicata a promuovere la cultura dell’immagine nelle scuole e a rendere i bambini protagonisti nella lettura e nella produzione visiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primo circolo nella rete nazionale educativa Leggi anche: Rete bancaria solida a Ravenna: provincia al primo posto nazionale per l'indice di presenza di filiali Leggi anche: Accanto alle vittime, uniti nella Rete: il Siap rilancia l’impegno nazionale contro la violenza di genere Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Primo circolo nella rete nazionale educativa. Primo circolo nella rete nazionale educativa - Ottenuto il riconoscimento del ministero: il progetto ’Fellini e il circo della finzione’ vuole promuovere la cultura dell’immagine nelle scuole. msn.com

Primo Consiglio nazionale per la Rete dei Comuni sostenibili - È stato il primo Consiglio nazionale per la Rete dei Comuni Sostenibili, quello che si è svolto oggi a Roma, nel decimo anniversario dall'adozione di Agenda 2030 delle Nazioni Unite. ansa.it

Associazioni: Assisi, l’11 e il 12 giugno il primo Congresso di Auser Rete nazionale - L’11 e il 12 giugno si terrà ad Assisi il primo Congresso di Auser Rete nazionale, un appuntamento per tracciare gli impegni futuri dell’associazione e rafforzare il legame con le comunità e i ... agensir.it

Siamo lieti di presentare il primo numero di “Notizie in Circolo” il nuovo giornalino del Circolo Parrocchiale Santa Maria dell’Aiuto. Sarà pubblicato mensilmente per raccontare evento, storie e momenti della nostra comunità - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.