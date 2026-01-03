Primavera Roma beffa nel finale | il Milan vince 2-1
La Primavera della Roma affronta una sconfitta amara a Solbiate Arno, dove il Milan Primavera si impone per 2-1. La partita, caratterizzata da un equilibrio difficile da mantenere, termina con un risultato che lascia l’amaro in bocca alla squadra giallorossa, sotto la guida di Federico Guidi. Un episodio che segna un inizio complesso per la ripresa del settore giovanile romanista nel 2026.
La Primavera giallorossa riparte dal 2026 nel modo più amaro possibile. A Solbiate Arno, contro un Milan Primavera organizzato e cinico, la squadra di Federico Guidi incassa una sconfitta che brucia per tempi, modalità e conseguenze. Il 2-1 finale matura tutto nella ripresa, dopo un primo tempo di equilibrio, e arriva con una beffa a pochi minuti dal novantesimo che lascia l’amaro in bocca. Una partita in bilico, decisa dagli episodi. Lo 0-0 dell’intervallo racconta una gara tesa e combattuta, con la Roma Primavera capace di stare dentro la partita, creare le occasioni più pulite e colpire una traversa che avrebbe potuto cambiare l’inerzia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
