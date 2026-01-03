Primavera il Milan colpisce nel finale | Roma battuta 2-1

Nel match di Primavera, il Milan ha conquistato la vittoria contro la Roma al termine di una partita combattuta e senza tatticismi. La sfida, intensa e equilibrata, si è risolta negli ultimi minuti, con il risultato finale di 2-1. Un confronto che ha messo in evidenza impegno e determinazione da entrambe le squadre, offrendo uno spettacolo di calcio autentico e senza fronzoli.

Una partita vera, intensa, giocata senza calcoli e decisa solo quando il cronometro stava per chiudere i conti. Al termine di novanta minuti combattuti, il Milan Primavera supera 2-1 la Roma Primavera e trova tre punti pesanti, arrivati al termine di una gara che ha cambiato volto più volte. Tutto si risolve nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato e nervoso, in cui i giallorossi avevano dato la sensazione di poter colpire per primi. Il calcio, però, sceglie spesso strade più tortuose. E a sorridere, alla fine, è il Milan. Un primo tempo di equilibrio e occasioni mancate. La Roma parte con aggressività, prende campo e crea le opportunità più nitide.

