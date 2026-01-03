Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, 3 gennaio 2026, si evidenzia il ritorno del Milan in testa alla classifica, grazie alla rete di Leao. Allegri sorride, mentre si riflette sull’andamento della squadra e sulle recenti notizie di calciomercato. Un approfondimento sulle dinamiche di un campionato che si fa sempre più avvincente, con focus sulle novità e sugli sviluppi delle prossime settimane.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 3 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Leao graffia, Allegri ride e il Milan torna primo”

