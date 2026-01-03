Prima pagina Corriere dello Sport | Milan primo dell’anno
In apertura del Corriere dello Sport del 3 gennaio 2026, si presenta la prima pagina dedicata al Milan, con gli aggiornamenti più recenti sulla squadra e le notizie di calciomercato. La rassegna stampa offre un quadro chiaro e approfondito sulle vicende rossonere all’inizio del nuovo anno, con attenzione ai dettagli e alle informazioni più rilevanti per gli appassionati di calcio.
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 3 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
