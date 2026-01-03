Prima la rissa poi l' aggressione per soldi e sigarette | denunciati due giovani

Due giovani sono stati denunciati per aver trascorso una serata di violenza in città. Dopo una rissa nel corso Umberto, avrebbero raggiunto l’abitazione di connazionali, dove uno di loro è stato aggredito con una bottiglia. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di ricostruire l’accaduto e di identificare i responsabili.

Prima una rissa, a colpi di bottiglie e pietre, in corso Umberto. Poi in due avrebbero raggiunto l'abitazione dei connazionali e un ventiseienne sarebbe stato aggredito e colpito con una bottiglia sul volto. Il giovane marocchino è rimasto ferito ed è finito al pronto soccorso dell'ospedale San.

