Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso, rappresentato dal PSV, varia nel tempo e riflette le dinamiche di mercato. Al 3 gennaio 2026, il valore medio del gas al Punto di Scambio Virtuale si attesta a 0,282 €/Smc. Conoscere l’andamento attuale è importante per comprendere le tendenze di mercato e valutare le strategie di approvvigionamento.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 03 Gennaio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,282 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo il prezzo di 29,71 euroMWh (valore ufficiale del giorno) utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 30 euroMWh a fine dicembre 2025, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi sotto la soglia dei 30 euroMWh nei primi giorni di gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

