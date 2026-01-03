Il prezzo del gas al metro cubo oggi è un dato importante per monitorare i costi energetici domestici. Questo valore, aggiornato quotidianamente, permette di avere un’idea precisa delle variazioni di mercato e di pianificare eventuali strategie di risparmio. Consultare regolarmente questa informazione aiuta a gestire meglio le spese legate all’utilizzo del gas, assicurando una gestione più consapevole dei consumi.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto costa il gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 03 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che possono variare in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi

Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Prezzo gas al metro cubo oggi; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 24 dicembre 2025; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 2 gennaio 2026; Bollette luce e gas 2026: quanto si risparmia con i contratti a prezzo indicizzato.

Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... ilgiornale.it

Offerte per il gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025 da 0,3080€/Smc - Quali sono le offerte convenienti per il Gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025: scopriamone tre interessanti per le famiglie italiane. facile.it