Prezzi Napoli la città più economica d’Italia | rispetto a Milano la vita costa il 60% in meno

Nel 2025, Milano resta la città più costosa d’Italia, mentre Napoli si conferma come la più economica. Tuttavia, analizzando la spesa alimentare, Catanzaro risulta più conveniente, mentre Bolzano presenta i costi più elevati per cibi e bevande. Questi dati evidenziano le differenze regionali nel costo della vita e forniscono un quadro utile per chi considera trasferimenti o investimenti nel paese.

Milano si conferma anche nel 2025 la città italiana col più alto costo della vita. La più economica è Napoli ma, se si guarda solo alla spesa alimentare, è Catanzaro a detenere il primato del risparmio, mentre a Bolzano per cibi e bevande si spende in assoluto di più. La classifica emerge da uno studio del Codacons basato sui dati dell’Osservatorio prezzi del Mimit. Prendendo in esame un paniere composto da prodotti ortofrutticoli, alimentari e servizi come il dentista, la messa in piega, la tintoria o la toelettatura di cani, emerge come a Milano, per l’acquisto delle varie voci, si spenda un totale di quasi 600 euro, il 62% in più rispetto alla spesa di Napoli per lo stesso paniere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Milano la città più cara d’Italia, la vita costa il 60% in più di Napoli

Leggi anche: Milano all’ottavo posto per qualità della vita in Italia, ma è tra le città meno sicure e dove si litiga di più

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Napoli, prezzi da record: è la città più cara d'Italia - Il tasso di inflazione registrato nel capoluogo a febbraio è superiore dell’1,7% a quello di dodici mesi fa, a fronte di una media ... ilmattino.it

Prezzi, a Napoli record negativo: «Con il boom turistico alimentari più costosi» - L’inflazione in città resta altissima, nonostante il calo dei prezzi delle materie prime e il consistente rialzo dei tassi sui mutui. ilmattino.it

Aosta al top per i prezzi, Napoli la città più economica - Nel 2024 Aosta è la città italiana dove vivere costa di più, mentre Napoli risulta quella più economica. quotidiano.net

Secondo l'indagine Codacons sui prezzi del 2025, per acconciare i capelli conviene trasferirsi a Napoli: qui una messa in piega costa in media meno di 13 euro contro i 23,5 euro della più cara Bologna, mentre il taglio capelli per donna meno di 15 euro contr - facebook.com facebook