Prezzi in aumento per chi viaggia non solo accise sui carburanti | cosa costa di più

Nel 2026, i costi legati alla mobilità aumenteranno, coinvolgendo non solo il carburante. Aumenti si registreranno anche su gasolio, pedaggi autostradali e polizze RC auto. Questi rincari interesseranno principalmente chi si sposta quotidianamente, rendendo più oneroso il viaggio. È importante conoscere quali voci di spesa subiranno incrementi per pianificare al meglio i propri spostamenti e gestire le proprie finanze.

Nel 2026 spostarsi in auto costerà di più, e non solo per effetto del caro carburanti. Dal gasolio ai pedaggi autostradali, passando per le polizze Rc auto, col nuovo anno arrivano tutta una serie di rincari che colpiranno soprattutto chi viaggia ogni giorno per lavoro o necessità. Caro carburanti: scattano le nuove accise sul gasolio. Il primo aumento, e forse più discusso, riguarda il gasolio. Dal 1° gennaio 2026 è infatti entrato in vigore il riallineamento delle accise voluto dal governo, che comporta un incremento della tassazione pari a 4,05 centesimi di euro al litro per il diesel. Una misura che interessa direttamente 16,6 milioni di italiani proprietari di autovetture alimentate a gasolio e che porterà nelle casse dello Stato un gettito stimato in 552 milioni di euro nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

