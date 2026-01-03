Previsioni meteo Roma e Lazio 3 e 4 gennaio | primo weekend del 2026 all'insegna del maltempo

Le previsioni meteo per Roma e Lazio indicano pioggia e temperature massime di circa 15°C per il fine settimana del 3 e 4 gennaio. Il primo weekend del 2026 sarà caratterizzato da condizioni di maltempo, con possibili precipitazioni che interesseranno la regione. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per pianificare eventuali attività all’aperto o spostamenti.

Pioggia e temperature fino a massime di 15 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 3 e domenica 4 gennaio, primo weekend del 2026.

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Sabato 3 Gennaio 2026 previsioni - Meteo Roma e Lazio per sabato 3 gennaio 2026: cielo parzialmente nuvoloso, freddo al mattino, temperature nella media e tempo stabile. romadailynews.it

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Venerdì 2 Gennaio 2026 previsioni - Meteo Roma e Lazio per venerdì 2 gennaio 2026: cielo variabile, freddo al mattino, temperature nella media e condizioni stabili. romadailynews.it

Le previsioni meteo per il weekend e Lunedì 5 Gennaio https://www.emiliaromagnameteo.com/ - facebook.com facebook

