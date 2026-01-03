Presunti fondi ad Hamas | presidio al carcere di Sollicciano in solidarietà a Rahed Al Salahat tra bandiere di Palestina e Venezuela

Oltre un centinaio di attivisti si sono riuniti davanti al carcere di Sollicciano a Firenze in solidarietà con Rahed Al Salahat, arrestato recentemente. La manifestazione ha visto la presenza di bandiere palestinesi e venezuelane, nel rispetto della vicenda legata a presunti fondi ad Hamas e alla tutela dei diritti umani. Un gesto di vicinanza che riflette le tensioni e le questioni politiche attuali nel contesto internazionale.

Oltre un centinaio di attivisti hanno manifestato questo pomeriggio davanti al carcere fiorentino di Sollicciano, in solidarietà a Rahed Al Salahat, dipendente della Associazione benefica di solidarietà col popolo palestinese, arrestato nei giorni scorsi nel capoluogo toscano nell'ambito. Dopo un breve corteo improvvisato i manifestanti si sono messi a lato dell'ingresso del penitenziario e la strada è stata temporaneamente chiusa.

