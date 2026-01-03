Il Presepe vivente di Pianola torna per la 52ª edizione, questa volta nel centro di Verona, in Piazza Bra. Appuntamento oggi, 3 gennaio, alle 17.30, sulla scalinata di Palazzo Barbieri. L'evento richiama la memoria e promuove la pace, offrendo un momento di riflessione e tradizione nel cuore della città.

Oggi, 3 gennaio, alle 17.30, sulla scalinata di Palazzo Barbieri in Piazza Bra andrà in scena il Presepe vivente di Pianola, giunto alla sua 52ª edizione e per la prima volta ospitato nel cuore della città scaligera. Un evento suggestivo che rievoca la Natività attraverso scene e atmosfere capaci. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Presepe vivente in Piazza Bra nel segno della memoria e della pace

Leggi anche: I mestieri della civiltà agricola e artigianale nel presepe vivente della parrocchia

Leggi anche: Un presepe vivente nel cuore della Casa Pia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Domani in Piazza Bra il Presepe vivente Come a Betlem con 35 figuranti; Presepe vivente di Pianola a Verona: memoria, pace e spiritualità; Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend di Natale; Ottimo successo alla prima rappresentazione del presepe vivente di Bandito.

Caselle Torinese rivive il Natale con il Presepe Vivente: emozioni e tradizione in piazza - Un'atmosfera magica, figuranti in costume e tanto spirito di comunità: ecco come il Presepe Vivente ha portato il Natale in piazza a Caselle. giornalelavoce.it