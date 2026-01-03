Presepe Vivente ed Elevazione Corale a Comenduno la chiusura del Giubileo

A Comenduno si conclude il Giubileo con il Presepe Vivente ed Elevazione Corale, due giorni che segnano la chiusura di un percorso di speranza. Durante l’intero anno, la comunità e le parrocchie vicine hanno partecipato attivamente a questa iniziativa, che ha rafforzato il senso di condivisione e fede. Un momento di riflessione e solidarietà, volto a consolidare i valori spirituali e comunitari del territorio.

Una due giorni intensa, per coronare il Cammino di Speranza che per un intero anno ha coinvolto la comunità e le parrocchie vicine. Il 5 e 6 gennaio la Parrocchia di Cristo Re a Comenduno propone due appuntamenti dedicati al Natale e al tema della Speranza che del Giubileo è stato filo conduttore. Lunedì alle 18 al Maglio Calvi prenderà il via il Presepe Vivente per le vie e le contrade di Comenduno. Si potranno ammirare le scene della Natività ed apprezzare allestimenti dedicati agli antichi mestieri, con degustazioni ad ogni tappa. Da ricordare la collaborazione di Museo della Torre, Alpini Comenduno, Gruppo Sportivo Marinelli e Gruppo Astorica.

