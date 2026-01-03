Presentazione dell' album Déjàvu di Fringuello
Il 10 gennaio 2026, sulla terrazza della Biblioteca Comunale di Terni, si terrà la presentazione di
Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 12, sulla terrazza della Biblioteca Comunale di Terni, si terrà la presentazione di 'Déjàvu', il nuovo album di Fringuello, in uscita il 9 gennaio 2026 per Fringuello Dischi e MiaCameretta Records, con il patrocinio del Comune di Terni.Realizzato interamente su.
