Presentazione del Calendario di Pulcinella 2026 di Angelo Iannelli

Il Calendario di Pulcinella 2026 di Angelo Iannelli segna il debutto ufficiale di questa iniziativa, presentata nel suggestivo Castello dei Conti di Acerra. Promosso dall’attore e interprete della maschera napoletana, Angelo Iannelli, il calendario si propone come un omaggio alla tradizione di Pulcinella, simbolo della cultura italiana. Un progetto che unisce arte, cultura e storia, offrendo un’occasione di riflessione e valorizzazione delle radici napoletane.

Tempo di lettura: 2 minuti Per la prima volta al mondo, il Calendario di Pulcinella debutta ufficialmente nel suggestivo Castello dei Conti di Acerra, grazie all’attore Angelo Iannelli, ambasciatore del sorriso e della maschera di Pulcinella, icona della nostra tradizione. Un viaggio simbolico tra Napoli e Acerra, tra vicoli, suoni ed eccellenze della cucina partenopea. Con questo calendario si compie un ulteriore passo avanti verso la nomina di Pulcinella come Patrimonio UNESCO e Bene Immateriale dell’Umanità. La presentazione ufficiale del Calendario di Pulcinella 2026 si terrà sabato 3 gennaio, a partire dalle ore 17. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

