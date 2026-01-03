Premi Capri Hollywood 2025 | vincono Frankenstein Anderson DiCaprio Stone e Panahi

Il Board of Artists di Capri Hollywood 2025, guidato da Vincent Riotta, ha annunciato i premi della 30ª edizione del festival. La manifestazione riconosce le migliori interpretazioni e produzioni del cinema internazionale e italiano, celebrando autori e attori che hanno segnato la stagione. Tra i vincitori figurano Frankenstein, Anderson, DiCaprio, Stone e Panahi, evidenziando l’impegno del festival nel valorizzare l’eccellenza cinematografica globale.

Il Board of Artists di Capri Hollywood 2025, presieduto dall'attore anglo-italiano Vincent Riotta, ha annunciato i premi della 30ª edizione del festival, che celebra il grande cinema internazionale, i suoi autori e le interpretazioni che hanno definito la stagione, accanto all'eccellenza della migliore produzione italiana. Il Capri Award – Film of the Year va a Frankenstein (Netflix) di Guillermo del Toro, un'opera che ha colpito il Board del Capri in the World Institute per la sua forza visionaria e la capacità di reinventare un grande mito cinematografico. "Frankenstein è un film potente e immaginifico che dimostra come il cinema possa essere al tempo stesso popolare e profondamente d'autore", ha dichiarato Vincent Riotta, che ha inoltre annunciato i riconoscimenti aggiuntivi assegnati al film di Del Toro: Capri Visionary 2025, Migliori Costumi, Migliore Scenografia e Miglior Trucco e Acconciature.

I premi Capri-Boniello 2025 a Fabi, Tinnirello e Lembo - Il giornalista Sergio Fabi, il manager Riccardo Tinnirello e l'artista Gianluigi Lembo sono i vincitori dei premi Capri Boniello 2025, un appuntamento tradizionale di Capri Hollywood the International ... ansa.it

DiCaprio, Anderson e Del Toro premiati a Capri: la 30ma edizione di Capri Hollywood - Capri Hollywood premia Frankenstein e i grandi nomi del cinema internazionale, con uno spazio rilevante anche per le produzioni italiane. napolitoday.it

I Capri Awards a Frankenstein, Anderson, DiCaprio e Panahi (ANSA) - NAPOLI, 02 GEN - Il Board degli Artisti di Capri Hollywood 2025, presieduto dall'attore anglo-italiano Vincent Riotta, ha annunciato i premi della 30/a edizione del festival, che celebra il gra - facebook.com facebook

I Capri Awards a Frankenstein, Anderson, DiCaprio e Panahi. Per le pellicole italiane premi a Follemente, Martone e Rosi #ANSA x.com

