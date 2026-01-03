Pratola Serra celebra Chiara Magliaro ambasciatrice della ricerca sul Parkinson

Pratola Serra rende omaggio alla professoressa Chiara Magliaro, ricercatrice riconosciuta a livello internazionale nel settore delle malattie neurodegenerative, con un focus sul Parkinson. Questa mattina, la comunità ha conferito alla dottoressa la benemerenza civica, riconoscendo il suo contributo alla ricerca e alla conoscenza scientifica nel campo della salute e della scienza. Un gesto che sottolinea l'importanza del lavoro scientifico e del progresso medico.

PRATOLA SERRA – Questa mattina la comunità di Pratola Serra ha conferito la benemerenza civica alla professoressa Chiara Magliaro, ricercatrice di fama internazionale nel campo delle malattie neurodegenerative, con particolare attenzione al morbo di Parkinson.

Pratola Serra celebra la professoressa Magliaro e la sua ricerca contro il Parkinson - Il comune irpino celebra una sua concittadina illustre, la Professoressa Chiara Magliaro, che da anni si occupa di ricerche contro le malattie neurodegener

