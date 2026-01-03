Prato è subito mercato In difesa ecco Santarelli

Il Prato ha annunciato l’arrivo di Andrea Santarelli, giovane terzino destro classe 2007 dalla Fiorentina, come prima operazione del mercato invernale. La società biancazzurra ha scelto di rafforzare la rosa con un investimento mirato, puntando sul potenziale del giovane talento. Questa mossa testimonia l’intento di competere con una squadra rinnovata e pronta a dare il massimo nel proseguo della stagione.

Eccole le prime mosse in chiave mercato invernale del Prato. E in particolare sul fronte quote. I biancazzurri si sono assicurati le prestazioni di Andrea Santarelli, terzino destro classe 2007 che arriva in prestito dalla Fiorentina. Nella prima parte di stagione ha indossato la casacca del Grosseto, capolista del girone collezionando però appena una presenza in Coppa. Nella precedente annata, invece, aveva vestito la maglia della squadra della sua città natia, ossia quella del Foligno, disputando 35 partite considerando entrambe le competizioni, con un gol e tre assist. Santarelli prende il posto di Riccardo Iacoponi, che è rientrato al Benevento dopo sei mesi in prestito al Prato e un totale di cinque apparizioni, e rappresenterà il cambio di Roberto Berizzi, finora titolatissimo a destra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prato, la carica dell’entusiasmo. E sul mercato voglia di ultimo colpo - Il Prato è tornato ad allenarsi con l’obiettivo di preparare la trasferta di domani (calcio d’avvio alle 15) ad Altopascio contro il Tau. lanazione.it

