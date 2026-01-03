A Varese, la povertà continua a crescere, coinvolgendo sia singoli individui che famiglie intere. La mensa della Brunella testimonia questa realtà, offrendo supporto a chi si trova in difficoltà. Le testimonianze di chi lavora nel settore evidenziano un aumento delle persone che cercano assistenza, sottolineando l’importanza di interventi mirati per affrontare questa crescente emergenza sociale.

Varese – La povertà è in aumento a Varese: lo dicono le voci di chi si occupa del sostegno alle persone più fragili. E i numeri fotografano una situazione sempre più difficile in città per tante persone sole o interi nuclei familiari. Il bilancio 2025 della Casa della Carità lo dimostra: nella struttura della Brunella, gestita dall’associazione Pane di Sant’Antonio, nell’ultimo anno 1.183 persone hanno chiesto aiuto. Di queste ben 666 sono state accolte per la prima volta. E il numero non è ancora definitivo: i dati sono aggiornati a novembre. I dati . Sono stati quasi 60mila i pasti completi offerti (59. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Povertà in continuo aumento: alla mensa della Brunella persone sole e famiglie intere

