potrebbe essere rossato il primo rinforzo biancorosso

Potrebbe essere Riccardo Rossato il primo rinforzo di questo 2026 per la Pallacanestro Reggiana. La guardia italiana dovrebbe infatti liberarsi tra alcuni giorni, dal momento che il destino di Trapani pare essere segnato a causa delle vicissitudini amministrative e delle conseguenti penalizzazioni. Il giocatore, visto anche il probabile addio di Jamar Smith sempre più vicino alla Fortitudo, sarebbe un incastro perfetto con Caupain, Barford e il nuovo play Brown e porterebbe quella pericolosità dall’arco che spesso manca agli altri compagni di reparto. Stando alle ultime, sulle sue tracce ci sarebbe anche la Germani Brescia che potrebbe offrirgli una classifica e una programmazione a lungo termine superiore a quella della Pallacanestro Reggiana, ma ovviamente un ruolo più limitato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

