Porte chiuse clima di trincea | l’Avellino serra i ranghi

Dopo un breve periodo di riflessione, l’atmosfera al Partenio-Lombardi si è rimessa in moto. L’Avellino si prepara a affrontare le sfide imminenti con determinazione, mantenendo alta la concentrazione e il senso di compattezza. Un nuovo capitolo si apre per la squadra, che si stringe intorno all’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita e successo.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo qualche giorno di pausa, l’aria che si respira al Partenio-Lombardi è tornata a essere quella delle settimane che contano. L’ Avellino ha ripreso a lavorare con lo sguardo fisso sui prossimi impegni, a partire dalla sfida di sabato contro la Sampdoria, primo atto di un doppio turno interno che potrebbe dire molto sul cammino biancoverde. Dopo i blucerchiati, infatti, arriverà la Carrarese, in un’altra gara dal peso specifico elevato. Parallelamente al lavoro sul campo, la società ha inaugurato in modo deciso la sessione invernale di mercato. Il primo giorno ha portato subito movimenti in uscita: Sonny D’Angelo saluta l’Irpinia a titolo definitivo direzione Latina, mentre Antonio De Cristofaro e Matteo Marchisano si trasferiscono in prestito, rispettivamente ai pontini e al Giugliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Porte chiuse, clima di trincea: l’Avellino serra i ranghi Leggi anche: Avellino, settimana blindata: sedute a porte chiuse e silenzio stampa Leggi anche: Manovra, Meloni convoca vertice e serra ranghi: arriva un nuovo emendamento La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dopo le feste, domenica 4 gennaio 2026 inizia il girone di ritorno con la prima sfida del nuovo anno che coincide con la prima giornata del girone di ritorno. Al Comunale di Via Varrone (a porte chiuse) arriva la #Boreale 7° in classifica con 26 punti rac - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.