Portati via 25mila euro di preziosi senza tracce d' effrazione

Durante una settimana di assenza del proprietario, una casa di via Tiepolo è stata svaligiata senza lasciare tracce di effrazione. Sono stati portati via 25 mila euro in preziosi, senza apparenti segni di scasso o forzature. La dinamica del furto solleva interrogativi sulla modalità con cui i ladri sono riusciti a entrare e agire indisturbati, rendendo difficile individuare i responsabili.

Non ci sarebbe stata "nessuna apparente effrazione" nella casa di via Tiepolo svaligiata durante una settimana di assenza del proprietario, meno di dieci giorni fa. L'uomo – originario di Venezia, classe 1962 –, che si è recato ieri pomeriggio alla stazione dei carabinieri di Udine Est per.

