Portati via 25mila euro di preziosi senza tracce d' effrazione

Durante una recente assenza, nella casa di via Tiepolo sono stati sottratti 25mila euro di preziosi, senza evidenza di effrazione. L'episodio si è verificato meno di dieci giorni fa, lasciando gli investigatori a cercare indizi e modalità dell'evento. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla prevenzione dei furti in abitazioni durante periodi di assenza.

Non ci sarebbe stata "nessuna apparente effrazione" nella casa di via Tiepolo svaligiata durante una settimana di assenza del proprietario, meno di dieci giorni fa. L'uomo – originario di Venezia, classe 1962 –, che si è recato ieri pomeriggio alla stazione dei carabinieri di Udine Est per.

