Inter prosegue nella ricerca del portiere ideale per il futuro, mantenendo alta l’attenzione su eventuali novità di mercato. Attualmente, due italiani sono in prima fila come possibili rinforzi per la porta nerazzurra. Nonostante le speculazioni su Cancelo, la società continua a valutare diverse opzioni, con l’obiettivo di trovare un profilo che possa garantire affidabilità e continuità nel tempo.

Inter si prepara a un'importante operazione per il prossimo mercato estivo, con l'obiettivo di rinnovare la porta nerazzurra e inaugurare il dopo Sommer. Se nelle ultime settimane sono emersi diversi nomi, secondo Sky Sport, al momento la dirigenza interista starebbe concentrando le proprie attenzioni su due portieri italiani: Guglielmo Vicario e Elia Caprile. Entrambi sono seguiti con interesse e potrebbero rappresentare un colpo per il futuro della squadra.

© Internews24.com - Porta Inter, la ricerca del portiere per il futuro continua. Due italiani in pole per il trasferimento in nerazzurro

