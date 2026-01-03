Porta di Mare assegnato l' ultimo locale | in arrivo un ristorante sushi

A Porta di Mare a Salerno si amplia l’offerta commerciale con l’apertura di un nuovo ristorante di cucina giapponese, specializzato in sushi. L’ultimo locale disponibile nell’area è stato recentemente assegnato, contribuendo a completare la proposta commerciale del centro. Questa novità arricchisce l’offerta gastronomica di Porta di Mare, offrendo ai visitatori un’opzione in più per un’esperienza culinaria orientata alla tradizione giapponese.

Si completa l'offerta commerciale di Porta di Mare a Salerno. L'ultimo locale rimasto disponibile nell'area è stato infatti ufficialmente assegnato: ad aprire sarà un ristorante di cucina giapponese, specializzato in sushi.La curiosità L'arrivo del sushi amplia l'offerta gastronomica della zona.

