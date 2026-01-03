Popolazione in leggero calo a Riccione | crescono la longevità e i nuclei familiari più piccoli
A Riccione si registra un lieve calo della popolazione complessiva, mentre aumentano la longevità e la presenza di nuclei familiari più piccoli. Le fasce di età centrali rimangono il principale elemento demografico della città, riflettendo un'evoluzione nelle dinamiche familiari e nella qualità della vita. Questi trend evidenziano cambiamenti significativi nella struttura sociale locale, con implicazioni per pianificazione urbana e servizi pubblici.
Le fasce d’età centrali continuano a rappresentare l’asse portante della popolazione residente a Riccione. I cittadini compresi tra i 40 e i 64 anni, insieme ai giovani tra i 15 e i 39 anni, costituiscono la quota più consistente dei residenti, delineando una struttura demografica equilibrata. I. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
