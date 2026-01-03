Pontedera-Torres 1-3 tracollo granata che pesa

Nel match tra Pontedera e Torres, la squadra granata ha subito una sconfitta per 1-3 in casa, complicando le chances di evitare i play out. La partita, valida per la prima giornata di ritorno, ha evidenziato le difficoltà del Pontedera, che ora dovrà affrontare con maggiore attenzione le prossime gare per migliorare la propria posizione in classifica.

Pontedera, 3 gennaio 2026 – Un brutto Pontedera perde in casa 1-3 lo scontro diretto tra ultime in classifica contro la Torres e compromette seriamente le sue possibilità di evitare i play out, anche se si è giocata solamente la prima giornata di ritorno. La squadra di Banchieri, che è stata agganciata dai sardi ma è ultima per via degli scontri diretti peggiori (aveva perso anche all'andata) ha compromesso ben presto la gara, subendo due gol già nei 10' iniziali. Il primo per una splendida girata di Di Stefano (lasciato però troppo solo in area di rigore) che ha infilato la palla nell'angolo alto, la seconda per un'autorete di Cerretti, colpito dal tentativo di rinvio di Vona.

