A gennaio, gli alberghi italiani accolgono ancora turisti durante il ponte dell’Epifania, prolungando la stagione turistica. Molti visitatori, arrivati per Capodanno, scelgono di restare o tornare, contribuendo a mantenere vivo il settore dell’ospitalità. Questa fase dell’anno rappresenta un’opportunità per gli alberghi di consolidare le proprie offerte e accogliere clienti in un periodo di minor affluenza, garantendo continuità e stabilità.

Non tutti i turisti arrivati per Capodanno se ne sono tornati a casa, e nel frattempo stanno arrivando i primi vacanzieri per il lungo ponte dell’ Epifania. Questa è una delle prime novità, rispetto agli anni scorsi, che sta facendo venire il sorriso ai titolari delle strutture ricettive. Ma ce n’è un’altra che alcuni già definiscono ‘un secondo Capodanno’. Si tratta del Sigep. Nei giorni tra il 16 e il 20 gennaio in cui si svolgerà la grande fiera nei padiglioni di Ieg a Rimini, sono oltre 140 le strutture ricettive riccionesi che ad oggi si propongono sui portali di prenotazioni online per intercettare le migliaia di persone che arriveranno in riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte dell’Epifania e Sigep: gennaio dolce per gli alberghi

Leggi anche: L’Epifania il ponte porterà via. La demolizione a gennaio

Leggi anche: Natale sempre più dolce. Sigep anticipa le tendenze

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milano, dal 3 gennaio al via i saldi invernali con una spesa media stimata di 160 euro a persona Il primo weekend coincide con il ponte dell’Epifania: 944 mila famiglie potenzialmente interessate agli acquisti, con una previsione media di 390 euro a nucleo - facebook.com facebook

Dal borgo dei graffiti al letto in pietra: viaggio nell’altra Toscana per il ponte dell’Epifania x.com