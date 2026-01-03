Polo sportivo lavori per 400mila

È prevista una riqualificazione totale del polo sportivo di Pian di Scò, con un investimento superiore a 420 mila euro. L'intervento mira a migliorare le strutture e i servizi offerti, valorizzando il ruolo della struttura nel territorio. L'intervento garantirà un ambiente più funzionale e accogliente per gli utenti, contribuendo allo sviluppo delle attività sportive locali e al benessere della comunità.

Saranno investiti oltre 420 mila euro nella riqualificazione complessiva del polo sportivo di Pian di Scò. Una parte dell'impianto, nelle vicinanze di piazza Cuccoli, in passato è stato oggetto di interventi di recupero che hanno riguardato un campo per il calcetto e il tennis e i relativi spogliatoi, ma rimaneva da sistemare un'altra porzione dell'area costituita da un secondo rettangolo di gioco con annessa tribuna per gli spettatori. Superfici per le diverse pratiche agonistiche a amatoriali che in un prossimo futuro torneranno sicure e verranno riconsegnate in livrea alla comunità. Con una recente determinazione del settore Lavori Pubblici, infatti, l'amministrazione comunale del municipio unico dell'altopiano ha dato il via libera all'impegno di spesa per il primo stralcio delle opere di ripristino e adeguamento.

